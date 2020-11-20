Виджеты стали одним из самых заметных изменений интерфейса iOS 14. Теперь Google присоединяется к поддержке этой функции в своих трех приложениях. Компания сообщила, что виджеты появились в Gmail, Google Диске и Google Fit.
Новый виджет Gmail позволяет выполнять поиск по Gmail, создавать новые письма и проверять количество непрочитанных входящих. Виджет «Диска» открывает доступ к поиску по облачному хранилищу и отображает важные файлы, а Google Fit покажет баллы кардиотренировок и количество пройденных шагов.

Google Календарь

Стоит отметить, что Google не забыла еще о двух своих популярных приложениях: «Календарь» и Chrome. Они также скоро получат виджеты. Первый будет показывать предстоящие встречи, а браузер предоставит мгновенный доступ к поиску, открытию новой вкладки, запуску режима «инкогнито», к голосовому поиску и сканированию QR-кода.

Google Chrome

Виджет Google Chrome выпустят в начале 2021 года, а пользователи бета-версии смогут опробовать его уже сейчас. О том как добавить виджеты на домашний экран вы можете узнать из нашей подробной инструкции.


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