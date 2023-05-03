Google добавит синие галочки в Gmail, чтобы окончательно добить мошенников

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Компания Google скоро начнёт отображать синие галочки верификации рядом с именами отправителей в своём почтовом сервисе Gmail. Так пользователям будет проще распознать мошенников.Верификация аккаунтов основана на существующей функции Gmail Brand Indicators for Message Identification (BIMI). Она требует от компаний подтверждения прав на использование логотипа бренда и доменного имени. Компании, которые уже внедрили BIMI, автоматически получат галочку.При наведении курсора мыши на галочку появится окошко с уведомлением, что отправитель подтвердил владение доменом и изображением профиля. Google считает, что синие галочки помогут как пользователям, так и системам безопасности выявлять спам-рассылку и мошенников, а также позволят отправителям «использовать доверие к своему бренду».А как вы относитесь к галочкам в соцсетях, мессенджерах и почте?