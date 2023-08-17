Google добавит в Android напоминание, которое не помешало бы владельцам AirPods

Олег

AirPods


Компания Google готовит обновление интерфейса для наушников Pixel Buds — нововведение забавно и полезно одновременно. О нем пишут в 9to5Google.

Согласно источнику, энтузиасты «вскрыли» бета-версию Android-приложения для наушников Google и нашли там необычные предупреждения, которые появятся в релизном приложении позже. Google решила, что будет напоминать пользователям Pixel Buds о необходимости почистить наушники.

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Среди причин для помывки компания приводит улучшение качества звука, стабильность процесса зарядки и даже улучшение доступа к обновлениям. Скорее всего, последний пункт подразумевает полную разрядку, последующее отключение наушников из-за грязи на контактах и потеря связи со смартфоном.

Более того, если пользователь нажмет на уведомление, он попадет на специальную страницу, где Google подготовила руководство по очистке наушников от разных типов грязи. А для тех, кто плохо усваивает текст, есть специальное видео.


Поскольку базовые AirPods в форм-факторе вкладышей обычно находятся в ушах в течение всего дня, Apple не помешало бы добавить такие же уведомления об очистке наушников, так как по запарке владелец может попросту об этом забывать. Никаких уникальных датчиков не требуется — та же Google будет напоминать о чистке каждые 120 часов использования наушников. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

Misha Gynin
–49
Misha Gynin
Кому-то надо почаще ухи чистить, например после каждого посещения душа ;)
2 часа назад в 01:07
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