Google добавит в Android напоминание, которое не помешало бы владельцам AirPods



Компания Google готовит обновление интерфейса для наушников Pixel Buds — нововведение забавно и полезно одновременно. О нем пишут в 9to5Google.



Согласно источнику, энтузиасты «вскрыли» бета-версию Android-приложения для наушников Google и нашли там необычные предупреждения, которые появятся в релизном приложении позже. Google решила, что будет напоминать пользователям Pixel Buds о необходимости почистить наушники.







Среди причин для помывки компания приводит улучшение качества звука, стабильность процесса зарядки и даже улучшение доступа к обновлениям. Скорее всего, последний пункт подразумевает полную разрядку, последующее отключение наушников из-за грязи на контактах и потеря связи со смартфоном.



Более того, если пользователь нажмет на уведомление, он попадет на специальную



Среди причин для помывки компания приводит улучшение качества звука, стабильность процесса зарядки и даже улучшение доступа к обновлениям. Скорее всего, последний пункт подразумевает полную разрядку, последующее отключение наушников из-за грязи на контактах и потеря связи со смартфоном.Более того, если пользователь нажмет на уведомление, он попадет на специальную страницу , где Google подготовила руководство по очистке наушников от разных типов грязи. А для тех, кто плохо усваивает текст, есть специальное видео.



Поскольку базовые AirPods в форм-факторе вкладышей обычно находятся в ушах в течение всего дня, Apple не помешало бы добавить такие же уведомления об очистке наушников, так как по запарке владелец может попросту об этом забывать. Никаких уникальных датчиков не требуется — та же Google будет напоминать о чистке каждые 120 часов использования наушников.