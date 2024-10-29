Google должна России столько денег, сколько нет во всём мире

РБК выяснил, до какой суммы увеличился штраф, который компания Google должна выплатить за неисполнение решений российских судов. К настоящему моменту он составляет 2 ундециллиона рублей (2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000).
Эти деньги планируют поделить между собой 17 российских телеканалов (в том числе «Звезда», Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «ТВ Центр»). Они были недовольны тем, что их аккаунты пропали с YouTube, подали иски в суд, и судьи обязали Google восстановить их учётные записи вместе со всем контентом. Изначально штраф за неисполнение решения был небольшим (100 тысяч рублей), но по прошествии 9 месяцев сумма начала еженедельно увеличиваться в два раза.
Капитализация Google составляет примерно 2 триллиона долларов или 195 триллионов рублей, а весь доход бюджета РФ в 2025 году, по прогнозу, будет равняться 40,3 триллионам рублей. Ещё в сентября этого года компания Google была должна России гораздо меньше — 13 дециллионов рублей (дециллион — единица с 33 нулями, ундециллион — с 36 нулями).
В мире нет не то, что денежной массы на 2 ундециллиона рублей, но даже и других активов, которые могли бы суммарно стоить столько. «Тинькофф Журнал» в 2023 году подсчитал, что в России находится в обращении 16,242 трлн рублей, а в США, по подсчету Федеральной резервной системы, 18,4 трлн долларов. 2 ундециллиона рублей может стоить разве что сама планета и всё неживое и живое, что на ней находится.
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