Google должна России столько денег, сколько нет во всём мире

Александр



РБК выяснил, до какой суммы увеличился штраф, который компания Google должна выплатить за неисполнение решений российских судов. К настоящему моменту он составляет 2 ундециллиона рублей (2 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000).

Эти деньги планируют поделить между собой 17 российских телеканалов (в том числе «Звезда», Первый канал, «Россия-1», «Россия-24», НТВ, «ТВ Центр»). Они были недовольны тем, что их аккаунты пропали с YouTube, подали иски в суд, и судьи обязали Google восстановить их учётные записи вместе со всем контентом. Изначально штраф за неисполнение решения был небольшим (100 тысяч рублей), но по прошествии 9 месяцев сумма начала еженедельно увеличиваться в два раза.

Капитализация Google составляет примерно 2 триллиона долларов или 195 триллионов рублей, а весь доход бюджета РФ в 2025 году, по прогнозу, будет равняться 40,3 триллионам рублей. Ещё в сентября этого года компания Google была должна России гораздо меньше — 13 дециллионов рублей (дециллион — единица с 33 нулями,  ундециллион — с 36 нулями).

В мире нет не то, что денежной массы на 2 ундециллиона рублей, но даже и других активов, которые могли бы суммарно стоить столько. «Тинькофф Журнал» в 2023 году подсчитал, что в России находится в обращении 16,242 трлн рублей, а в США, по подсчету Федеральной резервной системы, 18,4 трлн долларов. 2 ундециллиона рублей может стоить разве что сама планета и всё неживое и живое, что на ней находится.


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Комментарии

kardigan
+3755
kardigan
В детстве очень любил сказки, они всегда заканчивались хорошо. Жаль, что у этой сказки конец будет другой.
-кто догадался-тот со мной!🤪
Сегодня в 15:43
#
tellurian
+1994
tellurian
Никто не будет платить такие деньги.
Могут дальше считать пени и фантазировать.
Сегодня в 15:50
#
+495
den3221
А чего не 2 дуодециллиона, бля…я клоунада!
Сегодня в 16:44
#
+44
Bykolev
Планируют поделить между собой?
Предлагаю, также спланировать, куда из потратить. Планирование в финансовых вопросах всегда хорошо.
Сегодня в 16:50
#
tellurian
+1994
tellurian Bykolev
Глупо делить шкуру не убитого медведя.
2 часа назад в 17:39
#
+720
jkttim
🤣😂😁
Сегодня в 17:12
#
Tigrolik
+756
Tigrolik
Клоуны.
2 часа назад в 17:41
#
YABLOKOFON
+318
YABLOKOFON
Тот случай когда у нашей власти никогда не треснет и не слипнется, таких сумм вообще ни у кого нет как мне кажется
2 часа назад в 17:52
#
+4796
Carter_Mayers
Ещё бы, попривыкали федеральные каналы и шкурки, типа Симоньян к сотням лямов на сомнительные передачки и проекты, которые уже всех давно достали. Вот и ищут, откуда бы ещё материализовать себе в карман. Бабки то, пойдут директорам и топ-менеджерам, типа как бюджет пополняют на счета личные министров и депутатов. А так да, бюджет типа пополнили и из воздуха взяли сотни лямов или миллиардов оттуда же
18 минут назад
#

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