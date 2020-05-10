



Компания Google анонсировала изменения в сервисе Google Duo. Это приложение предназначено для видеосвязи, и в скором времени в нём появятся групповые видеозвонки, рассчитанные максимум на 32 человека.



Благодаря этому нововведению, Google Duo станет прямым конкурентом сервису Zoom, количество пользователей которого увеличилось в десятки раз после того, как сотрудники различных организаций по всему миру перешли на дистанционный способ работы.



Групповая видеосвязь появится в Duo как на мобильных платформах (Android и iOS), так и на десктопах в браузерной версии сервиса. Впрочем, новый сервис рассчитан в основном не на бизнес, а на обычных пользователей для поддержания связи с друзьями и родственниками в условиях самоизоляции. Об этом свидетельствует тот факт, что в Duo будет реализована поддержка интерактивных масок (как в MSQRD, Instagram, Snapchat и VK).



Успеху Zoom завидует в том числе Facebook. Он запустил сервис Messenger Rooms, который работает как на десктопных, так и мобильных платформах. Это видеочат с максимальным числом участников 50 человек. Присоединяться к общению можно даже без аккаунта на Facebook — достаточно перейти по ссылке, которую создал владелец чата. В отличие от Zoom, в Messenger Rooms нет ограничений на длительность общения.



В принадлежащем Facebook мессенджере WhatsApp также были расширены возможности группового общения по видео. До пандемии коронавируса по видеосвязи в WhatsApp могли общаться одновременно до четырёх человек, а недавно лимит был увеличен до восьми.







