Google Фото дарит пользователям iPhone новую суперполезную функцию

Фото: Google



Компания Google представила обновленную функцию правки видео для iOS-устройств. Об этом пишет MacRumors.

Согласно источнику, в приложении «Фото» с сегодняшнего дня появился полностью переработанный видеоредактор. В нём есть универсальная временная шкала с поддержкой редактирования нескольких клипов и создания историй, а также адаптивный холст, упрощающий редактирование. Google заявляет, что в новом дизайне «все необходимое находится именно там, где вы ожидаете».При создании видеороликов пользователи могут просматривать музыкальную библиотеку приложения Photos и быстро добавлять саундтрек к видеоролику с лучшими моментами. При этом некоторые функции из старой Android-версии пока недоступны, включая встроенную музыку, текст и фрагменты, синхронизированные со звуковой дорожкой, а также возможность добавлять пользовательские текстовые наложения.