Top.Mail.Ru

Мы используем файлы cookie. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете согласие на их использование и обработку персональных данных.

Google Фото дарит пользователям iPhone новую суперполезную функцию

Олег
Google Фото
Фото: Google

Компания Google представила обновленную функцию правки видео для iOS-устройств. Об этом пишет MacRumors.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, в приложении «Фото» с сегодняшнего дня появился полностью переработанный видеоредактор. В нём есть универсальная временная шкала с поддержкой редактирования нескольких клипов и создания историй, а также адаптивный холст, упрощающий редактирование. Google заявляет, что в новом дизайне «все необходимое находится именно там, где вы ожидаете».

При создании видеороликов пользователи могут просматривать музыкальную библиотеку приложения Photos и быстро добавлять саундтрек к видеоролику с лучшими моментами. При этом некоторые функции из старой Android-версии пока недоступны, включая встроенную музыку, текст и фрагменты, синхронизированные со звуковой дорожкой, а также возможность добавлять пользовательские текстовые наложения. 

1
Источник:
MacRumors
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Max.ru — Max/iguides
Cсылки по теме:
Взлом iOS от Google вылез боком пользователям Android
Google наконец-то избавится от приложения, которое раздражает абсолютно всех
Sora 2 — лучшая нейросеть для создания видео. Как её скачать и начать генерировать ролики

Рекомендации

Рекомендации

«Альфа-банк» перестал работать по всей стране
Российские водители нашли идеальную замену Hyundai Solaris и массово переходят на нее
Стив был неправ: этот девайс не нужен буквально никому, но вы всё равно его купите
«Ростелеком» перестал работать по всей стране

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии