Google Фото дарит три суперполезные функции





Несколько мощных апгрейдов появятся в честь десятилетия фоторедактора Несколько мощных апгрейдов появятся в честь десятилетия фоторедактора Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Гаджеты Google и многое другое вы можете купить у наших друзей из Big Geek. Скидка по промокоду iGuides

Главным нововведением Google Фото станет обновленный интерфейс и функции с использованием искусственного интеллекта. Ранее они были доступны только на смартфонах Pixel. Среди них Reimagine, позволяющая «пересоздать» снимок: заменить часть сцены, изменить освещение и добавить объекты в кадр по текстовому запросу, а также Auto Frame — инструмент для автоматического кадрирования.Кроме того, Google упростит обмен альбомами из Google Фото, при помощи QR-кода. Любой, у кого есть QR-код, сможет просматривать, добавлять фотографии в альбом либо распечатать снимки.С момента своего запуска в 2015 году Google Фото стал одним из самых популярных способов для хранения и редактирования снимков и изображений. По данным Google, более 1,5 миллиарда человек используют сервис ежемесячно, а количество файлов в общей сложности достигает свыше девяти триллионов.Новые функции появятся в рамках празднования 10-летия Google Фото. Как и прежде, их развертка будет постепенной.