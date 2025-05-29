Google Фото дарит три суперполезные функции

Артем
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Несколько мощных апгрейдов появятся в честь десятилетия фоторедактора

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Главным нововведением Google Фото станет обновленный интерфейс и функции с использованием искусственного интеллекта. Ранее они были доступны только на смартфонах Pixel. Среди них Reimagine, позволяющая «пересоздать» снимок: заменить часть сцены, изменить освещение и добавить объекты в кадр по текстовому запросу, а также Auto Frame — инструмент для автоматического кадрирования. 

Кроме того, Google упростит обмен альбомами из Google Фото, при помощи QR-кода. Любой, у кого есть QR-код, сможет просматривать, добавлять фотографии в альбом либо распечатать снимки.

С момента своего запуска в 2015 году Google Фото стал одним из самых популярных способов для хранения и редактирования снимков и изображений. По данным Google, более 1,5 миллиарда человек используют сервис ежемесячно, а количество файлов в общей сложности достигает свыше девяти триллионов.

Новые функции появятся в рамках празднования 10-летия Google Фото. Как и прежде, их развертка будет постепенной. 
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Источник:
Google
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