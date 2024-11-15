Google Фото лишился неприятного бага, который ссорил людей и портил праздники



Компания Google исправила давнюю ошибку сервиса «Фото», которая могла стать причиной ссор и испорченного настроения членов семьи. Об этом пишет The Verge. Компания Google исправила давнюю ошибку сервиса «Фото», которая могла стать причиной ссор и испорченного настроения членов семьи. Об этом пишет The Verge. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Согласно источнику, речь идет о функции облачного обмена изображениями внутри семьи. Пользователи могли настроить свои аккаунты таким образом, чтобы видеть все совместные фотографии в единой галерее, а не просить друг у друга перекинуть им свежие снимки. Картинки выгружались в автоматическом режиме, но был один нюанс: в общий доступ улетали как фото с камеры, так и сохраненные изображения из других приложений. Пользователи жаловались, что из-за этой ошибки члены семьи могли увидеть то, что для них не предназначено — например, скриншоты для подарков на предстоящий праздник.К счастью, Google наконец добралась до этого бага и исправила его. Теперь в общую совместную галерею выгружаются только фото, снятые в приложении «Камера», а картинки из сторонних приложений туда больше не попадают. Компания заявила, что это изменение было сделано «для лучшего соответствия ожиданиям большинства пользователей». При этом обратно включить выгрузку абсолютно всех изображений невозможно.