«Google Фото» лишится неприятной особенности, которая попортила немало отличных фотографий

Олег

Google Фото


Компания Google прокачала сервис «Фото» и теперь он не будет портить снимки при редактировании. Об этом пишет Phone Arena.

Изменения произошли в алгоритмах инструментария «Google Фото», который позволяет вносить правки в фотографии — удалять лишние объекты, добавлять фильтры, редактировать параметры света и цвета и так далее. До сих пор снимки, сделанные в формате Ultra HDR, после правок теряли в качестве и переводились в SDR. Больше такого не будет.

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HDR

Согласно источнику, новая версия «Google Фото» оснащена переработанной моделью машинного обучения, которая позволит делать сложные правки HDR-изображений, не жертвуя их первоначальным качеством. Кроме того, сам снимок остается в формате Ultra HDR. Прямо сейчас опция уже доступна на Google Pixel 8 и более новых моделях, а чуть позже должна появиться на других устройствах. 

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Источник:
Phone Arena
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