Приложение «Google Фото» начало получать обновление, содержащее необычную функцию. Фотографии и альбомы можно выгружать, даже не находясь в сети.
На данный момент для большинства пользователей «Google Фото» эта возможность еще не доступна. Компания тестирует новую возможность, благодаря которой пользователь сможет выгружать в облачное хранилище свои фотографии или даже целые альбомы, даже не имея активного интернет-соединения. С фотографиями можно будет производить любые действия — собирать в альбомы, перемещать между папками, выгружать, удалять — а приложение «запишет» все эти действия, поставит их в очередь и выполнит, как только устройство подключится к интернету. Этой, казалось бы, очевидной функции лишены множество облачных хранилищ, в том числе Apple iCloud.
Сегодня любой облачный сервис не просто предоставляет место для хранения, а практически берет на себя наведение порядка в огромном количестве снимков пользователя. «Google Фото» — один из популярнейших cloud-сервисов. Изначально его возможности были ограничены простым хранением и синхронизацией фото, однако на данный момент «Google Фото» является полноценным фотоальбомом, мощным и удобным. Среди набора его инструментов — поиск фотографий по времени, тегам и геолокации, а также нейросетевой анализ изображений и группировка их по различным категориям.
Стоит напомнить, что с 1 июня 2021 года «Google Фото» отменит возможность безлимитно хранить фотографии в высоком качестве для большинства пользователей — вместо этого будет предложена платная подписка. Исключение сделают только для владельцев смартфонов Google Pixel.
iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru
Источник: