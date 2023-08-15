«Google Фото» получил полезную функцию, которая давно есть в «Медиатеке» iOS

Олег

Google

Фото: Google

Компания Google объявила о запуске нового раздела «Воспоминания» в приложении «Фото». Сообщение появилось в официальном блоге Google.

Согласно источнику, в новой вкладке будут собираться подборки фото и видео из всей коллекции пользователя. Подборки приложение сгенерирует автоматически, выбрав из медиатеки те снимки и ролики, которые посчитает самыми важными.

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После просмотра «Воспоминания» не пропадут, а будут доступны в нижней части ленты — из них со временем будет формироваться временная шкала. Пройдясь по ней, вы сможете вспомнить самые важные события своей жизни; система сама расположит их в хронологическом порядке.

«Эта временная шкала, похожая на семейный фотоальбом, позволяет пережить, отредактировать и поделиться самыми запоминающимися путешествиями, праздниками и ежедневными моментами со своими близкими», — Google. 

Подборки генерирует ИИ, при этом пользователь может внести правки в любую из них, добавив или убрав фото и видео, или вручную переименовав «воспоминание». А еще вы сможете пригласить других людей посмотреть, отредактировать или пополнить подборку.

Нововведение будет распространяться на всех пользователей постепенно, в течение нескольких недель.

«Воспоминания» уже какое-то время присутствуют в «Медиатеке» iOS. Смартфон автоматически отбирает фотографии и составляет из них мини-фильмы с музыкой, которые периодически предлагает вам посмотреть. 

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Источник:
Google
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Комментарии

+128
acinatnas
Воспоминания вроде у них уже давно есть.
час назад в 18:33
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