«Google Фото» получил полезную функцию, которая давно есть в «Медиатеке» iOS

Фото: Google



Компания Google объявила о запуске нового раздела «Воспоминания» в приложении «Фото». Сообщение появилось в официальном блоге Google.



Согласно источнику, в новой вкладке будут собираться подборки фото и видео из всей коллекции пользователя. Подборки приложение сгенерирует автоматически, выбрав из медиатеки те снимки и ролики, которые посчитает самыми важными.







После просмотра «Воспоминания» не пропадут, а будут доступны в нижней части ленты — из них со временем будет формироваться временная шкала. Пройдясь по ней, вы сможете вспомнить самые важные события своей жизни; система сама расположит их в хронологическом порядке.





«Эта временная шкала, похожая на семейный фотоальбом, позволяет пережить, отредактировать и поделиться самыми запоминающимися путешествиями, праздниками и ежедневными моментами со своими близкими», — Google.



Подборки генерирует ИИ, при этом пользователь может внести правки в любую из них, добавив или убрав фото и видео, или вручную переименовав «воспоминание». А еще вы сможете пригласить других людей посмотреть, отредактировать или пополнить подборку.



Нововведение будет распространяться на всех пользователей постепенно, в течение нескольких недель.



«Воспоминания» уже какое-то время присутствуют в «Медиатеке» iOS. Смартфон автоматически отбирает фотографии и составляет из них мини-фильмы с музыкой, которые периодически предлагает вам посмотреть.