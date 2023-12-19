«Google Фото» получило удобное меню эксклюзивно для пользователей Android

Фото: Phone Arena



Компания Google интегрировала свое приложение «Фото» в нативное меню выбора контента Android 13 и 14. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, речь идет о Photo Picker — новом гибком механизме выбора фото и видео для отправки друзьям. Он кардинально отличается от прежних меню в Android, и обеспечивает удобство и приватность. До сих пор использовать Photo Picker можно было лишь со стандартной галереей смартфона, но теперь Google Photo там тоже появится.







Самое свежее обновление приложения включает у некоторых пользователей полную поддержку Photo Picker. Опцию можно активировать скрытым тумблером, и вы получаете возможность пользоваться новым меню выбора контента прямо из «Google Фото», в том числе и из облачной медиатеки.



В ближайшее время опция распространится на всех пользователей приложения для Android.