Google обновила мобильное приложение своего облачного сервиса для фотографий. Изменение всего одно — но оно очень показательно.
Речь идет о кнопке «Поделиться». Эта функция позволяет превратить личные фото или альбом в общие и быстро предоставить доступ к ним своим друзьям и знакомым. В более ранних версиях приложения кнопка находилась в нижней панели, в зоне быстрого доступа. Однако в июне 2020 года приложение масштабно обновилась и функцию «убрали»в верхний угол экрана. Множество пользователей выражали недовольство таким решением и просили компанию вернуть её на место. И в последнем обновлении это произошло. Теперь кнопка «Поделиться» (Sharing) снова разместилась в быстром доступе.
Почему это важный факт? Большие корпорации не привыкли советоваться с потребителями и тем более удовлетворять их просьбы. Обычно компании действуют по принципу «на всех не угодишь» и внедряют то, что им кажется правильным. С одной стороны это недалеко от истины, но с другой – иногда пользователи действительно предлагают что-то разумное. То, что Google прислушалась к своим клиентам, является хорошим знаком — возможно, многомиллиардные корпорации наконец «развернутся к потребителю лицом».
Ранее мы сообщали, что «Google Фото» скоро перестанет хранить синхронизированные фотоальбомы безлимитно, и даже может урезать качество снимков, чтобы вписать данные пользователя в установленный лимит. Для многих это стало неприятной новостью, так как теперь за безлимитное хранилище придется платить ежемесячно.
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