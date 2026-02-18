Google Gemini научился создавать музыку. Про дешёвые оперативки можно окончательно забыть

Google добавила в приложение Gemini возможность создавать музыку с помощью новейшей аудиомодели DeepMind. С помощью бета-версии нейронки Lyria 3 ИИ может создавать 30-секундные треки прямо в окне чат-бота.
Нейросеть может создавать инструментальные аудиозаписи и песни со словами, автоматически сочиненными на основе запросов. Пользователи также могут загружать фотографии и видеоматериалы, которые Gemini затем использует для создания трека с текстом, соответствующим настроению.
«Цель этих треков — не создание музыкального шедевра, а предоставление вам забавного и уникального способа самовыражения», — говорится в заявлении Google.
Gemini также сможет добавлять к песням, созданным в приложении, пользовательские обложки, созданные через Nano Banana. Кроме того, Google добавит Lyria 3 в инструмент YouTube Dream Track, который позволит блогерам создавать собственные саундтреки с использованием ИИ для коротких видеороликов.