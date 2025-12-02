Top.Mail.Ru

Google Gemini встроили во все браузеры Opera

Фархад

Opera

Компания Opera объявила о расширении партнерства с Google с целью интеграции новейших моделей искусственного интеллекта Gemini в свои браузеры.

Теперь в приложениях Opera One и Opera GX официально доступна новая боковая панель с бесплатным искусственным интеллектом Gemini. Ранее это было доступно только в Opera Neon. Взаимодействуя с чат-ботом, пользователи могут получать контекстно-релевантные ответы на основе текущей страницы или группы страниц, а также видео. Opera заявляет, что ответы могут включать в себя удобный поиск, сводки контента и сравнение между различными вкладками.

Кроме того, искусственный интеллект Opera поддерживает голосовой ввод и вывод, а также анализ файлов различных типов, включая изображения и видео. Разработчики заявляют, что движок был обновлён для повышения скорости: теперь ответы выдаются быстрее на 20% благодаря использованию новой архитектуры, использующей агентный подход Opera Neon.

Стоит отметить, что многие пользователи критикуют внедрении ИИ в браузеры, но Opera утверждает, что браузер — это следующий рубеж в развитии ИИ.

Скачать браузеры Opera One и Opera GX можно бесплатно на сайте компании.
