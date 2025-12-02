Google Gemini встроили во все браузеры Opera

Компания Opera объявила о расширении партнерства с Google с целью интеграции новейших моделей искусственного интеллекта Gemini в свои браузеры.
Кроме того, искусственный интеллект Opera поддерживает голосовой ввод и вывод, а также анализ файлов различных типов, включая изображения и видео. Разработчики заявляют, что движок был обновлён для повышения скорости: теперь ответы выдаются быстрее на 20% благодаря использованию новой архитектуры, использующей агентный подход Opera Neon.
Стоит отметить, что многие пользователи критикуют внедрении ИИ в браузеры, но Opera утверждает, что браузер — это следующий рубеж в развитии ИИ.
Скачать браузеры Opera One и Opera GX можно бесплатно на сайте компании.