Google готовит долгожданное нововведение для Android-смартфонов. Будет как у iPhone



Компания Google работает над масштабным обновлением службы «Найти мое устройство» для Android. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, Google хочет чтобы поиск потерянного или украденного Android-смартфона работал точно так же, как в экосистеме Apple. В журнале изменений Google System Update за декабрь 2022 года было обнаружено такое объяснение:



«‘’Найти мое устройство’’ теперь поддерживает зашифрованные отчеты о последнем известном местоположении для устройств Android с использованием новой структуры, ориентированной на конфиденциальность».



Очевидно, что определение геолокации смартфона на Android и его поиск будет работать похожим на «яблочный» «Локатор» образом. С будущим обновлением от Google утерянное или украденное Android-устройство можно будет отследить даже в том случае, если оно не подключено к интернету. Сейчас воспользоваться приложением «Найти мое устройство» можно лишь в том случае, если пропавший девайс имеет доступ к интернету, и злоумышленник не отформатировал его.



Напомним, что, помимо Apple, систему поиска смартфона без интернета уже реализовала Samsung. Работает примерно так же, как в «Локаторе»: смартфоны Smasung посылают зашифрованные Bluetooth-маячки, которые получают другие девайсы бренда поблизости и передают на сервер.



Если Google реализует свою систему именно таким образом, то сеть девайсов, способных принять маячок, будет просто огромна — а это означает повышенную точность геолокации.