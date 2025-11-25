Top.Mail.Ru

Google готовит замену Windows с нотками Android. Уже даже есть название

Фархад

Aluminium OS

Компания Google разрабатывает настольную операционную систему на базе Android под внутренним названием Aluminium OS. Её анонс состоится уже весной 2026 года.

По данным портала Android Authority, проект создаётся совместно с Qualcomm и нацелен на сегменты, где Windows уже довольно долго испытывает проблемы. Речь идёт об автономности, энергопотреблении и стабильности работы на устройствах с ARM-чипами. Система уже тестируется на ПК, ноутбуках, гибридных гаджетах и планшетах, что указывает на продвинутую стадию разработки.

Aluminium OS создаётся как полноценная десктопная платформа с упором на ИИ. В неё изначально встроен Gemini, что делает её прямым ответом на продвижение Microsoft Copilot. Ключевое преимущество — нативная поддержка Android-приложений на компьютере без костылей и режимов совместимости.

Параллельно Google тестирует систему на Chromebook с процессорами Intel Alder Lake и MediaTek Kompanio, что намекает на возможность обновления части существующих моделей с ChromeOS на новую платформу.

Возможно, к релизу название ещё изменится. Утечка указывает на презентацию в рамках конференции Google I/O 2026, а запуск первых устройств запланирован на осень. Если проект выстрелит, у Google может появится реальная альтернатива Windows для устройств на ARM.
