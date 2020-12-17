Генеральные прокуроры десяти американских штатов подали антимонопольный иск против Google. Они обвиняют компанию в сговоре с Facebook и нарушении законодательства о рекламе в интернете.
В иске указано, что благодаря Facebook в 2015 году у Google появился доступ к переписке, голосовым сообщениям, фотографиям и видеозаписям пользователей WhatsApp. Facebook приобрёл этот мессенджер в 2015 году за 19 миллиардов долларов, а основатели WhatsApp спустя несколько лет со скандалом уволились, обвинив Facebook в намеренном ослаблении защиты переписки ради извлечения выгоды от показа таргетированной рекламы.
Американские прокуроры также указывают, что Google и Facebook договорились избегать прямой конкуренции на рынке интернет-рекламы, то есть фактически поделили между собой рекламный рынок, чтобы не снижать цену для рекламодателей. Компании координировали свои действия на аукционах, где распределялись заказы на рекламу. В США Google и Facebook контролируют около 54% рекламы в интернете. Доля Google — 31%, Facebook — 23%.
Представитель Google в разговоре с репортёрами телеканала CNBC отверг обвинения и заявил, что прокуроры неправильно понимают принципы работы WhatsApp. В этом мессенджере предусмотрено резервное копирование переписки в облако Google, но оно нужно исключительно для удобства восстановления чатов, а не для таргетирования рекламных объявлений.
Ранее в этом месяце Федеральная торговая комиссия США и прокуроры почти всех американских штатов попросили суд заставить Facebook продать WhatsApp и Instagram, а также запретить крупным IT-корпорациям впредь проводить сделки по поглощению конкурирующих сервисов.
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