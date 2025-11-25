Google наконец-то избавится от приложения, которое раздражает абсолютно всех

Фото freepik
Компания Google подтвердила дату окончательного отключения голосового помощника Assistant. Согласно обновлённой информации на странице поддержки, сервис будет доступен до марта 2026 года. После этого срока его автоматически заменит новый ИИ-помощник Gemini, и возможность вернуться к старому приложению исчезнет навсегда.
Переход затронет не только смартфоны. Gemini заменит Assistant во всей экосистеме Google, включая планшеты, умные колонки и дисплеи, автомобильные системы, телевизоры и часы с Wear OS. Компания также пообещала представить «новый опыт на базе Gemini» для устройств умного дома, однако детали этого обновления пока не раскрываются.
В прошлом компания Google активно продвигала Assistant, иногда даже чрезмерно агрессивно. Например, это приложение запускается при нажатии на кнопку питания на некоторых смартфонах, из-за чего некоторые пользователи не понимают, как выключить или перезагрузить устройство. Как правило, Assistant можно отключить через системные настройки, а Gemini в России вообще не работает без ухищрений, поскольку базируется на искусственном интеллекте Google, доступ к которому в нашей стране закрыт из-за санкционных ограничений.