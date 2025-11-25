Google наконец-то избавится от приложения, которое раздражает абсолютно всех



Фото freepik



Компания Google Компания Google подтвердила дату окончательного отключения голосового помощника Assistant. Согласно обновлённой информации на странице поддержки, сервис будет доступен до марта 2026 года. После этого срока его автоматически заменит новый ИИ-помощник Gemini, и возможность вернуться к старому приложению исчезнет навсегда. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

В настоящее время пользователи могут переключаться между Assistant и Gemini, однако после названной даты использовать Assistantбольше не получится. Несмотря на обещания Google, что Gemini унаследует все функции предшественника и будет обладать естественной речью, многие сомневаются в готовности нового продукта стать полноценной заменой. Особую озабоченность вызывает судьба Assistant на старых устройствах, которые не поддерживают Gemini. Google не даёт разъяснений, но очевидно, что наиболее вероятный сценарий — функциональность Assistant будет постепенно сокращаться, а его установка из «Play Маркета» станет невозможна.Переход затронет не только смартфоны. Gemini заменит Assistant во всей экосистеме Google, включая планшеты, умные колонки и дисплеи, автомобильные системы, телевизоры и часы с Wear OS. Компания также пообещала представить «новый опыт на базе Gemini» для устройств умного дома, однако детали этого обновления пока не раскрываются.В прошлом компания Google активно продвигала Assistant, иногда даже чрезмерно агрессивно. Например, это приложение запускается при нажатии на кнопку питания на некоторых смартфонах, из-за чего некоторые пользователи не понимают, как выключить или перезагрузить устройство. Как правило, Assistant можно отключить через системные настройки, а Gemini в России вообще не работает без ухищрений, поскольку базируется на искусственном интеллекте Google, доступ к которому в нашей стране закрыт из-за санкционных ограничений.