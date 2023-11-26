«Google Календарь» перестанет работать на миллионах смартфонов

Олег

Google


Компания Google готовится к прекращению поддержки старых версий Android. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, разработчики-энтузиасты обнаружили в свежей сборке Google Calendar v2023.46.0-581792699-release новую строку, которой ранее в приложении никогда не встречалось. Этот «флаг» — UnsupportedOperatingSystem__enabled, и обычно он отвечает за отображения на экране смартфона баннера о том, что его ОС не поддерживается.

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В случае с «Календарем Google» девелоперы обнаружили оповещение о том, что «необходимо обновить устройство до Android Oreo (8.0) или более поздней версии, чтобы продолжить» его использование.

Скорее всего, Google пошла на такие ограничения из-за проблем с безопасностью старых версий Android. В ближайшее время приложение перестанет функционировать на смартфонах под управлением Android 7.1 или более старых версий. К слову, ранее такое же предупреждение появилось для Chrome 119. 

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Источник:
Phone Arena
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