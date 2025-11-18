Google-календарь порадовал пользователей долгожданной опцией

Фото: UnsplashСогласно источнику, теперь в календаре будет планировщик дел и задач. Google позволит выделить временной диапазон и пометить их для работы над определенными задачами. К промежутку можно добавлять описание и настраивать режим «Не беспокоить», а также параметры видимости.
Компания Google прокачала свой нативный Calendar — приложение теперь сможет заменить другие сторонние сервисы. Об этом пишет Engadget.
Таким образом нативный Google Calendar на Android (и установленный из App Store на iOS) теперь может заменить вам отдельные приложения-планировщики. Нововведение начнет распространяться с 1 декабря текущего года.