Google-календарь порадовал пользователей долгожданной опцией

Фото: Unsplash
Фото: Unsplash 

Компания Google прокачала свой нативный Calendar — приложение теперь сможет заменить другие сторонние сервисы. Об этом пишет Engadget.

Согласно источнику, теперь в календаре будет планировщик дел и задач. Google позволит выделить временной диапазон и пометить их для работы над определенными задачами. К промежутку можно добавлять описание и настраивать режим «Не беспокоить», а также параметры видимости.

Таким образом нативный Google Calendar на Android (и установленный из App Store на iOS) теперь может заменить вам отдельные приложения-планировщики. Нововведение начнет распространяться с 1 декабря текущего года. 

Engadget
