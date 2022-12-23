Google Календарь

Google-календарь взбесился: он забивает дни странными событиями

Олег

Календарь


В сервисе «Календарь» от Google обнаружена странная ошибка. О ней сообщает 9to5Google.

Согласно источнику, в последние сутки в сети массово жалуются на работу Google-календаря. Пользователи пишут, что сервис «сошел с ума» и без конца забивается странными событиями. «Календарь» по ошибке распознает случайные сообщения и письма email как события, извлекает их и размещает в графике. В результате у пользователей каждый день оказывается «забит» случайными событиями и планами, никак не соответствующими реальности. 

Глюк календаря

На данный момент есть лишь один способ пресечь это бесчинство. Нужно зайти в настройки Google-календаря и выключить функцию «Добавлять события из Gmail». Подобное решение уже использовалось в 2019 году, когда из-за ошибки в календаре случайных пользователей начали появляться спам-приглашения.

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Источник:
9to5Google
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