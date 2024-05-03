«Google Карты» не узнать: глобальный редизайн распространяется на смартфоны



Компания Google начала большое тестирование нового дизайна своего сервиса Maps. На данном этапе увидеть его могут только пользователь Android.



Впервые новый внешний вид Google Карт засветился в феврале, но тест был очень ограниченным и компания быстро его свернула. Теперь же он начал появляться у гораздо большего количества пользователей, начиная с версии приложения 11.127.xx на Android.















Старый и новый дизайн



В ближайшие недели редизайн должен «прилететь» на все Android-смартфоны, а у отдельных пользователей он может появиться уже сейчас. Главным изменением стал отказ от полноэкранных разделов приложения в пользу всплывающих окон. Теперь подложка карты видна на фоне практически в любых режимах. Кроме того, Google отказалась от оформления окна в виде двойной страницы и теперь это просто плоский однослойный элемент — благодаря этому на экране помещается больше информации. Углы почти во всех разделах приложения стали более скругленными в согласии с общим дизайн кодом Material You.В ближайшие недели редизайн должен «прилететь» на все Android-смартфоны, а у отдельных пользователей он может появиться уже сейчас.