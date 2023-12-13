«Google Карты» обновились и теперь работают по-новому

Олег

Google Maps


Компания Google обновила свой сервис Maps, полностью переработав то, как приложение работает с историей ваших геолокаций. Об этом пишет Phone Arena.

До сих пор Google Maps синхронизировал историю передвижений пользователя с облаком, что помогало вам помнить все посещенные места, но создавало проблему с приватностью. Теперь всё работает иначе.

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Согласно источнику, в новой версии «Google Карт» история перемещений пользователя по умолчанию хранится только локально. По своему желанию вы можете отправить эти данные в облако в виде зашифрованной резервной копии, которую не сможет прочитать даже сама Google.

А еще меняются сроки хранения данных. Раньше сервис сохранял посещенные места в течение 18 месяцев, а теперь удалит из через 3 месяца, если вы не сделаете резервную копию. Удалить историю вы теперь можете и вручную прямо в приложении карт. 

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Источник:
Phone Arena
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