«Google Карты» обновились и теперь работают по-новому



Компания Google обновила свой сервис Maps, полностью переработав то, как приложение работает с историей ваших геолокаций. Об этом пишет Phone Arena.



До сих пор Google Maps синхронизировал историю передвижений пользователя с облаком, что помогало вам помнить все посещенные места, но создавало проблему с приватностью. Теперь всё работает иначе.







Согласно источнику, в новой версии «Google Карт» история перемещений пользователя по умолчанию хранится только локально. По своему желанию вы можете отправить эти данные в облако в виде зашифрованной резервной копии, которую не сможет прочитать даже сама Google.



А еще меняются сроки хранения данных. Раньше сервис сохранял посещенные места в течение 18 месяцев, а теперь удалит из через 3 месяца, если вы не сделаете резервную копию. Удалить историю вы теперь можете и вручную прямо в приложении карт.