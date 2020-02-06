Температура в транспорте.

Транспорт, в котором доступна помощь персонала, специально оборудованный вход и сидения для пассажиров с ограниченной подвижностью и кнопка остановки.

Сведения о том, установлены ли в транспорте камеры видеонаблюдения и есть ли возможность связаться со службой безопасности.







Сервису «Google Карты» исполнилось 15 лет. В честь юбилея компания Google провела его редизайн и добавила несколько новых возможностей в приложения для Android и iOS.В новой версии приложения «Google Карты» для Android пять вкладок для быстрого доступа к функциям: «Что рядом?», «Регулярно», «Сохранено», «Добавить» и «Новости».На вкладке «Что рядом?» вы можете найти оценки, отзывы и другую информацию более чем о 200 миллионов мест по всему миру, включая рестораны, магазины и достопримечательности.Водите ли вы машину или используете общественный транспорт, на вкладке «Регулярно» вы сможете найти маршруты для поездок — например, с работы до дома. Укажите нужные адреса, чтобы каждый день получать актуальную информацию о загруженности дорог, времени в пути и альтернативных маршрутах.За 15 лет пользователи сохранили в «Google Картах» более 6,5 миллиардов мест — от небольших кондитерских до всемирно известных ресторанов. Теперь можно в отдельной вкладке «Сохранено» управлять списком сохраненных мест, планировать поездки и делиться рекомендациями, основанными на истории ваших посещений.Сотни миллионов пользователей обновляют информацию в «Google Картах». Теперь всё это собрано в одной вкладке «Впечатления». Добавляйте места, отзывы, фотографии и все недостающие сведения.Во вкладке «Новости» собрана информация о местах, посетить которые советуют местные эксперты «Google Карт» городские журналы, например, «Афиша». Вы сможете находить и сохранять рекомендации, делиться ими с друзьями и напрямую задавать вопросы владельцам заведений.Также был обновлён значок «Google Карт». С самого начала ключевым символом «Google Карт» был красный пин, или булавка — именно это взяту за основу нового логотипа, но теперь показана эволюция сервиса — от простого инструмента для поиска маршрутов до сервиса, который помогает исследовать мир.Специально к 15-летию «Google Карт» был создан значок с автомобилем — его можно увидеть при включении автомобильной навигацию.В прошлом году была добавлена возможность прогнозировать количество пассажиров в общественном транспорте. Для более удобного планирования путешествий было разработано ещё несколько функций. На основании опыта других пользователей можно будет узнавать следующую информацию:Эта информация с марта 2020 года начнёт отображаться вместе с маршрутами общественного транспорта и будет пополняться отзывами пользователей.В прошлом были запущены «Живые Карты», которые помогают в навигации пешеходов. В ближайшие несколько месяцев Google будет тестировать новые возможности этой функции. Например, при поиске места можно будет увидеть, как далеко и в каком направлении оно находится.