«Google Карты» получили новый режим построения маршрута

Олег

Google Maps


Компания Google добавила в свой картографический сервис новый внешний вид навигации. Об этом пишет SamMobile.

Согласно источнику, приложение для iOS и Android обзавелось 3D-отображением маршрута. Режим 3D был доступен в Google Maps и ранее, но лишь для просмотра карты. Теперь же вы можете двигаться по маршруту в «объемном» режиме.

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Отображение пути в формате 3D может быть очень полезным в незнакомой местности. Благодаря ему вы можете ориентироваться не только по улицам и перекресткам, но и по форме или расположению зданий.

Как сообщает Reddit, сейчас 3D-навигация начала отображаться лишь у некоторых пользователей. Скорее всего, Google начала широкое тестирование этой опции, а значит для всех она станет доступна в ближайшие недели. 

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Источник:
SamMobile
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Комментарии

kardigan
+3359
kardigan
2GIS рулит!
Сегодня в 07:35
#
kardigan
+3359
kardigan
2GIS рулит!
Сегодня в 07:35
#
kardigan
+3359
kardigan kardigan
Приложение как всегда тупит.. значит все сотрудники ресурса на месте
Сегодня в 07:36
#
tellurian
+4640
tellurian
В России карты гугл мало кто использует. А после ухода гугл они вообще перестали быть нужны. Не обновляются.
За границей активно ими пользовался.
час назад в 10:07
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