«Google Карты» получили новый режим построения маршрута



Компания Google добавила в свой картографический сервис новый внешний вид навигации. Об этом пишет SamMobile.



Согласно источнику, приложение для iOS и Android обзавелось 3D-отображением маршрута. Режим 3D был доступен в Google Maps и ранее, но лишь для просмотра карты. Теперь же вы можете двигаться по маршруту в «объемном» режиме.







Отображение пути в формате 3D может быть очень полезным в незнакомой местности. Благодаря ему вы можете ориентироваться не только по улицам и перекресткам, но и по форме или расположению зданий.



Как сообщает Reddit, сейчас 3D-навигация начала отображаться лишь у некоторых пользователей. Скорее всего, Google начала широкое тестирование этой опции, а значит для всех она станет доступна в ближайшие недели.