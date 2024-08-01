«Google Карты» преобразились: дополненная реальность позволяет увидеть много интересного

Александр



Компания Google обновила приложение «Google Карты» на Android и iOS. Апдейт приурочен к проведению Олимпиады-2024 в Париже.

Главным нововведением стала поддержка дополненной реальности во французской столице. Пользователи могут навести камеру на какую-нибудь местную достопримечательность — и увидеть, какой она была или могла быть в разные моменты времени. В случае с Эйфелевой башней, например, показаны в том числе архитектурные концепты, которые так и не были реализованы, а также фотографии, сделанные в прошлом. А если посмотреть в «Google Картах» на берега Сены, будут показаны временные конструкции, возведённые в начале XX века для выставки Exposition Universelle.

В ближайшие недели Google планирует добавить исторические снимки исторически важных объектов и для других французских городов. Благодаря этому пользователи увидят, какими были Ворота Сен-Антуан и Дворец Тюильри до их уничтожения. Не исключено, что аналогичная возможность будет реализована и для других стран. Над её разработкой Google сотрудничает с игровой студией Ubisoft.
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Комментарии

Вася Вотафаков
+5931
Вася Вотафаков
Приурочен к олимпедиады в Париже 😂
58 минут назад
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