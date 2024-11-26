Google Карты убили трех человек. Навигатор «сбросил» их с моста





Спешили на свадьбу, а успели на свои похороны. Спешили на свадьбу, а успели на свои похороны. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Трагические события случились в районе Барейли, индийского штата Уттар-Прадеш. Трое друзей отправились на свадьбу. Чтобы не сбиться с пути, в качестве проводника они выбрали GPS-навигатор с настроенными Google Картами. Приложение проложило маршрут до места назначения, однако поездка прервалась жестким падением в мелкую реку. Водитель не заметил, что мост перед ним не достроен и автомобиль рухнул с высоты 15 метров вниз. На следующий день местные жители обнаружили смятое авто с тремя мертвыми телами и заявили в полицию.Google выразила соболезнования семьям погибших и обещали сотрудничать с властями до конца расследования. Впрочем, родственники были возмущены не столько работой сервисов, сколько отсутствием ограждений перед обрывом моста. Тем не менее общественность успела поднять вопрос безопасности навигационных систем. В ответ на возмущения эксперты отметили, что даже при всем совершенстве навигаторов, в незнакомых места лучше полагаться только на себя.