Google Карты убили трех человек. Навигатор «сбросил» их с моста

Артем


Спешили на свадьбу, а успели на свои похороны.

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Трагические события случились в районе Барейли, индийского штата Уттар-Прадеш. Трое друзей отправились на свадьбу. Чтобы не сбиться с пути, в качестве проводника они выбрали GPS-навигатор с настроенными Google Картами. Приложение проложило маршрут до места назначения, однако поездка прервалась жестким падением в мелкую реку. Водитель не заметил, что мост перед ним не достроен и автомобиль рухнул с высоты 15 метров вниз. На следующий день местные жители обнаружили смятое авто с тремя мертвыми телами и заявили в полицию. 



Google выразила соболезнования семьям погибших и обещали сотрудничать с властями до конца расследования. Впрочем, родственники были возмущены не столько работой сервисов, сколько отсутствием ограждений перед обрывом моста. Тем не менее общественность успела поднять вопрос безопасности навигационных систем. В ответ на возмущения эксперты отметили, что даже при всем совершенстве навигаторов, в незнакомых места лучше полагаться только на себя.
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Источник:
Business Today
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