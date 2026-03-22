Google хочет переписать весь интернет под себя. Поисковик теперь меняет заголовки через ИИ

«Корпорация добра» запустила очередной эксперимент, который у многих уже вызывает вопросы. Поисковик Google начал менять заголовки статей и даже названия сайтов прямо в выдаче. Разумеется, используя ИИ. Причём речь не про обрезку или адаптацию — система может полностью переписать оригинальный заголовок.

В ответ на запрос журналистов The Verge представители компании уже подтвердили этот факт. Они объяснили это тем, что в рамках небольшого теста алгоритмы подбирают более «релевантные» формулировки под запрос пользователя. Идея проста: якобы так проще понять, о чём материал, и быстрее перейти к нужному контенту. Но по факту это означает, что пользователь видит уже не тот заголовок, который придумал автор.На практике это выглядит странно. Например, сложные или ироничные заголовки упрощаются до примитивных формулировок, теряя смысл. В некоторых случаях меняется даже тон материала, а это уже влияет на восприятие текста до перехода на сайт.При этом Google отдельно подчёркивает: что генеративный ИИ не используется. То есть, нейросеть от себя ничего не дописывает, но это мало что меняет. На самом деле проблема глубже, чем кажется. Для сайтов с текстовыми материалами именно заголовок — решающая часть контента, позиционирования и трафика. Если поисковик начинает сам решать, как должен выглядеть материал, это может полностью сломать привычную модель интернета. Особенно на фоне того, что переходы из поиска и так падают, а ИИ-ответы не компенсируют потери.Похоже, скоро мы перейдём в новую реальность, где не будет оригинального контента, а только переработанные нейросетями версии. И тогда возникает другой вопрос: а кто реально контролирует подачу информации? Ждём ваше мнение в комментариях.