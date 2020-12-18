Google

Генеральные прокуроры 38 американских штатов подали антимонопольный иск против Google. Власти штатов обвиняют компанию в незаконных методах ведения бизнеса.

В иске указано, что Google платит производителям смартфонов и разработчикам операционных систем и браузеров за то, чтобы они устанавливали её поисковую систему в качестве основной. Одна только Apple получает за это от Google от 8 до 12 миллиардов долларов в год.

Прокуроры также считают, что Google ограничивает доступ поисковиков-конкурентов к рекламе и понижает в выдаче своего поисковика сайты, позволяющие находить информацию в специализированных областях (например, услуги по ремонту дома и обзоры заведений).

«На протяжении десятилетий Google был привратником интернета и использовал наши данные, чтобы обходить конкурентов и контролировать принятие решений, в результате чего мы все платим больше за услуги, которыми пользуемся каждый день», — заявила Летиция Джеймс, генеральный прокурор штата Нью-Йорк.

По словам директора по экономической политике Google Адама Коэна, иск направлен на изменение результатов поиска, чтобы лишить жителей США доступа к полезной информации и нанести ущерб способности компаний напрямую связываться с клиентами.

Истцы просят суд запретить Google выплачивать Apple и другим компаниям вознаграждения за установку поисковика в браузерах и другом ПО.

Ранее на этой неделе прокуроры десяти американских штатов обвинили Google и Facebook в сговоре на рынке интернет-рекламы в США и получении неправомерного доступа к переписке и файлам, которыми обмениваются пользователи WhatsApp.


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Источник:

Прокуратура Нью-Йорка Прокуратура Нью-Йорка

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