«Google Клавиатура» получила ключевую фишку из iPad

Олег

Gboard


Компания Google запускает новую функцию для ввода текста на своей фирменной клавиатуре. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, «Google Клавиатура» вскоре обзаведется возможностью распознавать рукописный текст и превращать его в напечатанный. Кроме того, в процессе ввода текста можно будет управлять им с помощью специальных жестов пальцами на экране. А еще для удобства работы появится плавающая панель управления.

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Писать текст для распознавания можно будет как пальцем, так и стилусом. В первую очередь фичу получат Android-планшеты, а также складные смартфоны. Сейчас распознавание рукописного текста является фишкой iPad от Apple — функция называется Scribble. 

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Источник:
Phone Arena
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Комментарии

Dmitriy
+813
Dmitriy
Эту "фишку" 100500 лет использовать пытаются. Тот же Palm взять...
Но ничего хорошего никогда не выходит. Способ ввода долгий, корявый, неудобный.
Интересно, кто-то еще им пользуется?
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