«Google Клавиатура» получила удобнейшее нововведение эксклюзивно для Android



Компания Gogole обновила свою фирменную клавиатуру для лучшей работы с внешними аксессуарами. Об этом пишет Phone Arena.



Согласно источнику, нововведение появилось в Gboard 13.6 — это небольшая удобная панель управления для более удобного набора текста. Когда вы подключаете к устройству проводную или Bluetooth-клавиатуру, то виртуальная скрывается с экрана, а вместо нее появляется всплывающая панель с кнопками быстрого доступа к эмодзи и другим инструментам.







Более того, теперь на экране остается полоса с подсказками при вводе — ранее она была доступна лишь при наличии виртуальной клавиатуры. Панель можно перетащить в любое удобное место; по умолчанию она находится внизу экрана.



Нововведение пока стало доступно лишь на планшетах под управлением Android, но в ближайшем будущем придет и на смартфоны. Фича внедряется постепенно, так что некоторым пользователям придется немного подождать.