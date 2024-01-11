«Google Клавиатура» получила удобнейшее нововведение эксклюзивно для Android

Олег

Gboard


Компания Gogole обновила свою фирменную клавиатуру для лучшей работы с внешними аксессуарами. Об этом пишет Phone Arena.

Согласно источнику, нововведение появилось в Gboard 13.6 — это небольшая удобная панель управления для более удобного набора текста. Когда вы подключаете к устройству проводную или Bluetooth-клавиатуру, то виртуальная скрывается с экрана, а вместо нее появляется всплывающая панель с кнопками быстрого доступа к эмодзи и другим инструментам.

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Более того, теперь на экране остается полоса с подсказками при вводе — ранее она была доступна лишь при наличии виртуальной клавиатуры. Панель можно перетащить в любое удобное место; по умолчанию она находится внизу экрана.

Нововведение пока стало доступно лишь на планшетах под управлением Android, но в ближайшем будущем придет и на смартфоны. Фича внедряется постепенно, так что некоторым пользователям придется немного подождать. 

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Источник:
Phone Arena
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