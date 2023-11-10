«Google Клавиатура» получила гениальную возможность, подсмотренную в iPadOS

Олег

Gboard


Компания Google обновила свою клавиатуру и добавила в нее новый альбомный режим. Об этом пишет 9to5Google.

Согласно источнику, в свежей бета-версии Gboard 13.6 появилась новая опция для тех, кто часто пользуется смартфонов в горизонтальной ориентации. Сейчас клавиатура в таком режиме растягивается на весь экран по длине и занимает практически всю его площадь, что не очень удобно.

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Gboard
Фото: 9to5Google 

Теперь же пользователь при желании может включить новый «плавающий» режим клавиатуры. В нем она останется в небольшом прямоугольнике, который можно перетащить под левую или правую руку, чтобы набирать текст большим пальцем.

Это очень удобное нововведение впервые появилось в iPadOS: инженеры Apple добавили в планшет возможность открепить клавиатуру в уменьшенном режиме и перемещать её по всей площади дисплея. Фича обязательно понравится пользователям Android-смартфонов. 

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Источник:
9to5Google
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Комментарии

tellurian
+4756
tellurian
Реально интересная опция. На айпаде такая опция давно есть. Она сдвигается в сторону.
Сегодня в 11:07
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–1
Антон Тодинг
Так это же целую вечность уже можно делать, в чём отличие новой версии от старой?
час назад в 14:14
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