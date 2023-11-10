«Google Клавиатура» получила гениальную возможность, подсмотренную в iPadOS



Компания Google обновила свою клавиатуру и добавила в нее новый альбомный режим. Об этом пишет 9to5Google.



Согласно источнику, в свежей бета-версии Gboard 13.6 появилась новая опция для тех, кто часто пользуется смартфонов в горизонтальной ориентации. Сейчас клавиатура в таком режиме растягивается на весь экран по длине и занимает практически всю его площадь, что не очень удобно.









Фото: 9to5Google



Теперь же пользователь при желании может включить новый «плавающий» режим клавиатуры. В нем она останется в небольшом прямоугольнике, который можно перетащить под левую или правую руку, чтобы набирать текст большим пальцем.



Это очень удобное нововведение впервые появилось в iPadOS: инженеры Apple добавили в планшет возможность открепить клавиатуру в уменьшенном режиме и перемещать её по всей площади дисплея. Фича обязательно понравится пользователям Android-смартфонов. Теперь же пользователь при желании может включить новый «плавающий» режим клавиатуры. В нем она останется в небольшом прямоугольнике, который можно перетащить под левую или правую руку, чтобы набирать текст большим пальцем.Это очень удобное нововведение впервые появилось в iPadOS: инженеры Apple добавили в планшет возможность открепить клавиатуру в уменьшенном режиме и перемещать её по всей площади дисплея. Фича обязательно понравится пользователям Android-смартфонов.