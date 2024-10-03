Google масштабно обновила приложение Gmail



Компания Google представила сразу несколько новых «умных» функций для своего мобильного приложения Gmail для iOS и Android. Об этом пишет MacRumors.



Согласно источнику, апдейт коснулся новой карточки с кратким содержанием письма, которая теперь отображается в верхней части входящего. Карточки сводок получили новый вид: теперь он различается в зависимости от типа найденной в письме информации. Вот четыре категории данных, которые Gmail научился различать и выделять:



Покупки. Карточка сводки будет отображать информацию о совершенном заказе или статусе покупки, если она состоит из нескольких этапов.

Карточка сводки будет отображать информацию о совершенном заказе или статусе покупки, если она состоит из нескольких этапов. События. Выделяются упомянутые места для бронирования ужинов, билеты на концерты и так далее, а еще можно добавлять события в календарь, приглашать на них других людей и получать указания.

Выделяются упомянутые места для бронирования ужинов, билеты на концерты и так далее, а еще можно добавлять события в календарь, приглашать на них других людей и получать указания. Счета. Карточка отобразит все подробности выставленного или предстоящего к оплате счета с возможностью установить напоминание об оплате.

Карточка отобразит все подробности выставленного или предстоящего к оплате счета с возможностью установить напоминание об оплате. Путешествия. Управление бронированием, регистрация на рейсы, просмотр другой важной информации, например, о времени выезда из отеля. Компания Google представила сразу несколько новых «умных» функций для своего мобильного приложения Gmail для iOS и Android. Об этом пишет MacRumors.Согласно источнику, апдейт коснулся новой карточки с кратким содержанием письма, которая теперь отображается в верхней части входящего. Карточки сводок получили новый вид: теперь он различается в зависимости от типа найденной в письме информации. Вот четыре категории данных, которые Gmail научился различать и выделять:



Google заявляет, что ключевая информация теперь будет идентифицироваться во всех письмах и обновляться в режиме реального времени. Сюда же относятся текущие доставки посылок и их статусы. Также данные из писем будут показываться в разделе предстоящих событий приложения Gmail.



Нововведения будут распространяться постепенно, начиная с информации о покупках для отдельных писем.