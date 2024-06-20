Google мастерски скопирует главную фичу iOS 18 и внедрит её в Android-смартфоны

Компания Google обратила внимание на Genmoji и собирается сделать аналогичную систему. Об этом пишет WCCF Tech.
На презентации WWDC 2024 компания Apple показала собственную нейросеть Apple Intelligence, в которую входят, среди прочего, генеративные эмодзи Genmoji и отдельное приложение для генерирования визуального контента. Похоже, Google впечатлили эти нововведения, потому что компания уже начала разрабатывать нечто подобное для Android.
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Согласно источнику, инструмент генеративного искуственного интеллекта от Google будет называться Creative Assistant и должен быть представлен вместе с линейкой Pixel 9 до конца 2024 года; эти же смартфоны первыми получат нововведение. Нейросеть уже нашли в коде бета-версии Android 15, хотя для тестирования она пока недоступна. Судя по всему, CA будет делать всё то же самое, что и «яблочная» AI — создавать стикеры и эмодзи, а также генерировать изображения по запросу пользователя прямо в системе.
Источник полагает, что сначала Creative Assistant будет эксклюзивом Google Pixel 9, но позже попадет на более старые «пиксели», а потом и вовсе может портироваться на Android-смартфоны других брендов.