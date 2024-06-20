Google мастерски скопирует главную фичу iOS 18 и внедрит её в Android-смартфоны



Компания Google обратила внимание на Genmoji и собирается сделать аналогичную систему. Об этом пишет WCCF Tech.



На презентации WWDC 2024 компания Apple показала собственную нейросеть Apple Intelligence, в которую входят, среди прочего, генеративные эмодзи Genmoji и отдельное приложение для генерирования визуального контента. Похоже, Google впечатлили эти нововведения, потому что компания уже начала разрабатывать нечто подобное для Android.







Согласно источнику, инструмент генеративного искуственного интеллекта от Google будет называться Creative Assistant и должен быть представлен вместе с линейкой Pixel 9 до конца 2024 года; эти же смартфоны первыми получат нововведение. Нейросеть уже нашли в коде бета-версии Android 15, хотя для тестирования она пока недоступна. Судя по всему, CA будет делать всё то же самое, что и «яблочная» AI — создавать стикеры и эмодзи, а также генерировать изображения по запросу пользователя прямо в системе.



Источник полагает, что сначала Creative Assistant будет эксклюзивом Google Pixel 9, но позже попадет на более старые «пиксели», а потом и вовсе может портироваться на Android-смартфоны других брендов.