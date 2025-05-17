Google мощно прокачала приложение Gemini для Android и iOS

Фархад

Gemini

Приложение чат-бота Gemini получило новый дизайн панели подсказок в мобильных приложениях. Вместо привычного текстового поля в виде таблетки теперь используется скруглённый прямоугольник, а под ним — обновлённое меню действий с доступом к камере, галерее, файлам и диску.

Кроме того, в новом приложении Gemini появились кнопки для запуска режима «Исследования», «Холста» и «Видео», с краткими описаниями и возможностью быстрого доступа без переключения модели. В селекторе моделей теперь отображаются только четыре варианта: 2.0 Flash, 2.5 Flash, 2.5 Pro и Персонализированный.

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Обновление Gemini постепенно распространяется для пользователей Android-устройств, а также на iPhone и iPad.
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Источник:
9to5
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