Google может остаться без Chrome







Власти США хотят заставить компанию Google продать свой браузер Chrome в рамках продолжающегося антимонопольного иска, сообщает Bloomberg. Власти США хотят заставить компанию Google продать свой браузер Chrome в рамках продолжающегося антимонопольного иска, сообщает Bloomberg. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

Ранее в этом году регулятор обвинил Google в монополии на поисковые системы, а теперь принимает решение о мерах по устранению антиконкурентной практики компании.Министерство юстиции планирует обратиться в суд с просьбой заставить Google продать Chrome, который на текущий момент является самым популярным веб-браузером в мире. Интеграция Chrome с поисковиком Google и другими продуктами компании стали одними из факторов, ограничивающих конкуренцию на рынке поисковых систем.Но на этом ещё не всё — регуляторы хотят, чтобы Google ещё и отделила операционную систему Android от других поисковика и магазина приложений Play Store. К слову, первоначально Министерство юстиции США пыталось добиться продажи подразделения Android, но уже отказалось от этой идеи.Google уже подала апелляцию, слушание по этому делу пройдёт в апреле следующего года, а вердикт будет вынесен в августе 2025.