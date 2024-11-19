Google может остаться без Chrome

Фархад



Власти США хотят заставить компанию Google продать свой браузер Chrome в рамках продолжающегося антимонопольного иска, сообщает Bloomberg.

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Ранее в этом году регулятор обвинил Google в монополии на поисковые системы, а теперь принимает решение о мерах по устранению антиконкурентной практики компании.

Министерство юстиции планирует обратиться в суд с просьбой заставить Google продать Chrome, который на текущий момент является самым популярным веб-браузером в мире. Интеграция Chrome с поисковиком Google и другими продуктами компании стали одними из факторов, ограничивающих конкуренцию на рынке поисковых систем.

Но на этом ещё не всё — регуляторы хотят, чтобы Google ещё и отделила операционную систему Android от других поисковика и магазина приложений Play Store. К слову, первоначально Министерство юстиции США пыталось добиться продажи подразделения Android, но уже отказалось от этой идеи.

Google уже подала апелляцию, слушание по этому делу пройдёт в апреле следующего года, а вердикт будет вынесен в августе 2025.
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Источник:
MacRumors
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