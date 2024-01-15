Google влазит в Android-смартфоны, как к себе в карман. Хорошо, что Apple так не умеет!

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Компания Google может дистанционно удалять приложения с Android-девайсов. Об этом пишет ghacks.
В сети появилась жалоба владельца Android-смартфона, который некоторое время назад приобрел в Google Play игру Wayward Souls. Эта ролевая игра выпущена в 2014 году. Позже Google по неизвестным причинам удалила тайтл из своего магазина приложений, хотя для других платформ она по-прежнему доступна.
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Форумчанин Reddit утверждает, что после удаления игры из Google Play она исчезла также и с его смартфона. После этой жалобы появились и другие: пользователи пишут, что они действительно наблюдали исчезновение игр и приложений со своих Android-смартфонов. По оценкам, до июня 2022 года компания удалила из магазина и со смартфонов более 300 игр.
Согласно источнику, в некоторых случаях Google может дистанционно удалить с девайса приложение, которое считает мошенническим или вредоносным. Однако игра Wayward Souls не была признана таковой, поэтому факт её исчезновения со смартфонов остается необъясненным. Покупатели тайтла даже не получили компенсацию.
Стоит отметить, что сама Google заверяет: вы можете использовать приложение даже после того, как оно удалено из магазина. Однако практика показывает обратное. Компания выборочно пользуется своими полномочиями и сама удаляет утилиты с пользовательских устройств. Принцип применения этого метода пока неясен. Единственный способ защититься от такого сценария — удалить Google Play с устройства.
Любопытно, что Apple, чья политика считается гораздо более жесткой, пока не была замечена в дистанционном удалении приложений с iPhone или iPad. С весны 2022 года россияне при желании устанавливают и используют приложения подсанкционных банков даже после того, как их полностью удалили из App Store.