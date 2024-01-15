Google влазит в Android-смартфоны, как к себе в карман. Хорошо, что Apple так не умеет!

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Компания Google может дистанционно удалять приложения с Android-девайсов. Об этом пишет ghacks.



В сети появилась жалоба владельца Android-смартфона, который некоторое время назад приобрел в Google Play игру Wayward Souls. Эта ролевая игра выпущена в 2014 году. Позже Google по неизвестным причинам удалила тайтл из своего магазина приложений, хотя для других платформ она по-прежнему доступна.



