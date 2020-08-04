Воспользоваться веб-инструментом для переноса библиотеки в YouTube Music.

Воспользоваться архиватором Google для сохранения купленных треков.

Использовать один из рекомендуемых инструментов для переноса библиотеки в другой сервис, например, в Spotify.







Google опубликовала подробный график закрытия музыкального сервиса Play Music. Доступ закроют в сентябре для пользователей в Новой Зеландии и Южной Африке. Во всем остальном мире платформу отключат в октябре. В декабре этого года сервис полностью отключат. Начиная с конца этого месяца Google перестанет принимать платежи за покупки музыки в магазине Play Store.Таким образом компания хочет «расчистить» рынок для развития своего другого музыкального сервиса — YouTube Music. Относительно новая платформа позволяет переносить библиотеку из Play Music. Уведомление об этой возможности появляется при первом запуске приложения YouTube Music.В этой ситуации стоит отметить, что Google заранее объявила об отключении Play Music. Вы можете продолжать использовать сервис до тех пор, пока он не отключится. На всех новых устройствах с Android 10 вместо Google Play Music будет предварительно загружено приложение YouTube Music.