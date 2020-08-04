Google опубликовала подробный график закрытия музыкального сервиса Play Music. Доступ закроют в сентябре для пользователей в Новой Зеландии и Южной Африке. Во всем остальном мире платформу отключат в октябре. В декабре этого года сервис полностью отключат. Начиная с конца этого месяца Google перестанет принимать платежи за покупки музыки в магазине Play Store.
Таким образом компания хочет «расчистить» рынок для развития своего другого музыкального сервиса — YouTube Music. Относительно новая платформа позволяет переносить библиотеку из Play Music. Уведомление об этой возможности появляется при первом запуске приложения YouTube Music.
В этой ситуации стоит отметить, что Google заранее объявила об отключении Play Music. Вы можете продолжать использовать сервис до тех пор, пока он не отключится. На всех новых устройствах с Android 10 вместо Google Play Music будет предварительно загружено приложение YouTube Music.
Как перенести свою библиотеку из Google Play?
- Воспользоваться веб-инструментом для переноса библиотеки в YouTube Music.
- Воспользоваться архиватором Google для сохранения купленных треков.
- Использовать один из рекомендуемых инструментов для переноса библиотеки в другой сервис, например, в Spotify.
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