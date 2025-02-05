Google начнёт использовать ИИ для создания оружия и тотальной слежки







Компания Google внесла одно из самых существенных изменений в свои Компания Google внесла одно из самых существенных изменений в свои принципы по развитию ИИ с момента их первой публикации в 2018 году. Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым — t.me/iguides

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В обновлённом документе пропали обещания, которые Google давала относительно использования ИИ для разработки оружия или технологий наблюдения. Ранее в руководящие принципы входил раздел под названием «приложения, которые мы не будем использовать», но в текущей версии документа его нет.Вместо этого компания добавила раздел под названием «ответственная разработка и развёртывание ИИ». Там Google объясняет, что внедрит «соответствующий человеческий надзор, должную осмотрительность и механизмы обратной связи для соответствия целям пользователей, социальной ответственности и общепризнанным принципам международного права и прав человека».