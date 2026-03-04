Google нашла хитрейший вирус, который поражает iPhone и может делать с ним что угодно

Фото: Unsplash
Компания Google рассказала о вредоносном ПО, которое способно полностью перехватить контроль над iPhone. Об этом пишут в 9to5Mac.
Google отмечает, что вирус проверяет состояние «режима блокировки» iOS и прекращает деятельность, если он активирован. То же самое происходит, если пользователь зашел на заветный сайт из режима приватного просмотра. К счастью, Coruna опасна только для iOS 13 — 17.2.1, а более новые версии от нее защищены. Плюс одна причина обновлять свой айфон вовремя, особенно для фанатов «старых-добрых» версий iOS.