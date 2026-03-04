Top.Mail.Ru

Google нашла хитрейший вирус, который поражает iPhone и может делать с ним что угодно

Фото: Unsplash 

Компания Google рассказала о вредоносном ПО, которое способно полностью перехватить контроль над iPhone. Об этом пишут в 9to5Mac. 

Согласно источнику, эксплойт под названием Coruna работает по сложной многоэтапной цепочке, которая начинается со специально настроенного сайта в интернете. Скрытый JavaScript на нем проверяет модель устройства, версию системы и настройки безопасности, и передает собранные данные хакерам, которые дистанционно внедряют и разворачивают на айфоне собственное ПО с высокими привилегиями (доступами), способное собирать данные или даже загружать дополнительные модули. 

Google отмечает, что вирус проверяет состояние «режима блокировки» iOS и прекращает деятельность, если он активирован. То же самое происходит, если пользователь зашел на заветный сайт из режима приватного просмотра. К счастью, Coruna опасна только для iOS 13 — 17.2.1, а более новые версии от нее защищены. Плюс одна причина обновлять свой айфон вовремя, особенно для фанатов «старых-добрых» версий iOS. 
