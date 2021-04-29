Google опубликовала расписание своих мероприятий на I/O 2021. В частности, компания презентует Android 12 — это состоится 18 мая.
Обычно три дня конференции Google I/O начинаются выступлением генерального директора Сундара Пичаи. В этом году он выйдет на сцену 18 мая в 20:00 по МСК. Скорее всего, именно в этом выступлении будет презентован свежий Android 12, который тестируется уже несколько месяцев. В этой ОС появится немало как собственных фишек от Google, так и функций, которые в том ии ином виде уже присутствуют в iOS — это неудивительно, так как в последние годы две конкурирующие ОС становятся всё более похожи друг на друга. После презентации будет второе выступление для разработчиков, его цель — рассказать, как лучше всего использовать новые технологии и API в Android 12.
Стоит упомянуть, что Google публикует далеко не весь график заранее, так как некоторые релизы хочет сохранить в тайне до самого начала мероприятия. Сейчас точно известно, что речь пойдет, как минимум, о специальных возможностях, рекламе, дополненной реальности, Google Assistant, об iOS (внезапно), а также машинном обучении и умном доме. Обо всём интересном, что будет рассказано на Google I/O 18-20 мая, мы вам своевременно расскажем.
Ранее разработчики уже заметили несколько функций, которые так или иначе копируют iOS — например, Google внедрила Extra Dim, голосовой ответ на входящие вызовы и красивую анимацию подключения наушников к смартфону. Кроме того, в сеть утекали и изменения в дизайне Android 12.
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