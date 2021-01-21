Начиная с 8 декабря Apple требует от разработчиков добавлять к своим приложениям ярлыки конфиденциальности, чтобы предоставлять пользователям информацию о собираемых данных. Google до сих пор этого не сделала.
Большинство разработчиков уже добавили ярлыки конфиденциальности к своим приложениям, которые были выпущены или обновлены после 8 декабря. Для основных приложений Google, среди которых Gmail, Google Maps, Chrome и YouTube не выходило апдейтов с 7 декабря.
Тем не менее Google Translate, Google Authenticator, Motion Stills, Google Play Movies и Google Classroom получили ярлыки конфиденциальности, хотя они не обновлялись. Несмотря на это, поисковое приложение Google, а также Google Maps, Chrome, Waze, YouTube, Google Drive, Google Фото, Google Home, Gmail, Google Docs, Google Assistant, Google Sheets, Google Calendar, Google Slides, Google One, Google Earth, YouTube Music, Hangouts, Google Tasks, Google Meet, Google Pay, PhotoScan, Google Voice, Google News, Gboard, Google Подкасты пока еще не отображают информацию о собираемых данных.
Google сообщила изданию TechCrunch 5 января, что ярлыки конфиденциальности будут добавлены во все приложения для iOS «на этой или следующей неделе», но этого так и не произошло. С момента последнего обновления прошло уже более месяца.
Ранее Google не сообщала причины задержки выхода апдейтов. Приложения компании на Android продолжают регулярно обновляться. Предполагается, что Google не решается предоставить информацию о собираемых данных из-за опасения получить большое количество отрицательных отзывов по аналогии с другими компаниями, такими как Facebook.
Напомним, Apple внедрила поддержку ярлыков конфиденциальности в iOS 14.3, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о том, какие данные приложения собирают. Разработчики должны самостоятельно сообщать эту информацию.
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Большинство разработчиков уже добавили ярлыки конфиденциальности к своим приложениям, которые были выпущены или обновлены после 8 декабря. Для основных приложений Google, среди которых Gmail, Google Maps, Chrome и YouTube не выходило апдейтов с 7 декабря.
Тем не менее Google Translate, Google Authenticator, Motion Stills, Google Play Movies и Google Classroom получили ярлыки конфиденциальности, хотя они не обновлялись. Несмотря на это, поисковое приложение Google, а также Google Maps, Chrome, Waze, YouTube, Google Drive, Google Фото, Google Home, Gmail, Google Docs, Google Assistant, Google Sheets, Google Calendar, Google Slides, Google One, Google Earth, YouTube Music, Hangouts, Google Tasks, Google Meet, Google Pay, PhotoScan, Google Voice, Google News, Gboard, Google Подкасты пока еще не отображают информацию о собираемых данных.
Google сообщила изданию TechCrunch 5 января, что ярлыки конфиденциальности будут добавлены во все приложения для iOS «на этой или следующей неделе», но этого так и не произошло. С момента последнего обновления прошло уже более месяца.
Got a finger cramp scrolling through Facebook's new privacy section on the App Store… pic.twitter.com/QVWAhN1Dxe— MacRumors.com (@MacRumors) December 15, 2020
Ранее Google не сообщала причины задержки выхода апдейтов. Приложения компании на Android продолжают регулярно обновляться. Предполагается, что Google не решается предоставить информацию о собираемых данных из-за опасения получить большое количество отрицательных отзывов по аналогии с другими компаниями, такими как Facebook.
Напомним, Apple внедрила поддержку ярлыков конфиденциальности в iOS 14.3, чтобы предоставить пользователям дополнительную информацию о том, какие данные приложения собирают. Разработчики должны самостоятельно сообщать эту информацию.
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