Google обновила два элемента поисковика, о существовании которых вы даже не подозревали

Олег

Google


Компания Google представила редизайн двух компонентов своего «Поиска», о существовании которых знает редкий пользователь рунета. Подробности собрали в Phone Arena.

Согласно источнику, речь идет о «Таймере» и «Секундомере». Эти два инструмента довольно давно присутствуют в поисковике Google, а теперь компания сделала их более удобными, лаконичными и визуально привлекательными. По сути, виджеты получили фирменный дизайн Material You.

Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым. 

Google

Чтобы найти их, нужно открыть поиск Google и ввести в строку соответствующее слово — «таймер» либо «секундомер». В самом верху поисковой выдачи появится большой виджет, а ниже — список сайтов, соответствующих запросу. Кроме того, в верхнем левом углу виджета можно переключаться между таймером и секундомером и обратно. 

3
iGuides в Дзене —  dzen.ru/iguides
iGuides в Telegram — t.me/iguides
iGuides в VK —  vk.com/iguides
iGuides в Ok.ru — ok.ru/iguides
Источник:
Phone Arena
Cсылки по теме:
Google Pixel 9a показали на фотографиях за год до презентации
Выпущено приложение для ПК, объединяющее все сервисы Google
В Google Maps произошли большие перемены

Рекомендации

Рекомендации

Будь в курсе последних новостей из мира гаджетов и технологий

Мы в соцсетях

Комментарии

Читайте также