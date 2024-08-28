Google обновила два элемента поисковика, о существовании которых вы даже не подозревали



Компания Google представила редизайн двух компонентов своего «Поиска», о существовании которых знает редкий пользователь рунета. Подробности собрали в Phone Arena.



Согласно источнику, речь идет о «Таймере» и «Секундомере». Эти два инструмента довольно давно присутствуют в поисковике Google, а теперь компания сделала их более удобными, лаконичными и визуально привлекательными. По сути, виджеты получили фирменный дизайн Material You.











Чтобы найти их, нужно открыть поиск Google и ввести в строку соответствующее слово — «таймер» либо «секундомер». В самом верху поисковой выдачи появится большой виджет, а ниже — список сайтов, соответствующих запросу. Кроме того, в верхнем левом углу виджета можно переключаться между таймером и секундомером и обратно. Чтобы найти их, нужно открыть поиск Google и ввести в строку соответствующее слово — «таймер» либо «секундомер». В самом верху поисковой выдачи появится большой виджет, а ниже — список сайтов, соответствующих запросу. Кроме того, в верхнем левом углу виджета можно переключаться между таймером и секундомером и обратно.