Google обновила виджет «Контактов» и теперь каждый захочет им пользоваться

Олег

Контакты

Компания Google выпустила обновление своего нативного приложения «Контакты», которое включает полностью переработанные виджеты главного экрана. О них написали в 9to5Google.

Согласно источнику, два больших нововведения появились в «Контактах Google» для Android версии 4.34. Виджеты стали гораздо более интерактивными: теперь в них можно просматривать уведомления и даже отвечать на них, а также просматривать «Общее местоположение на картах Google».

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Android

Чтобы работать с уведомлениями прямо в виджете, добавьте его на главный экран и разрешите приложению «Контакты» доступ к пушам. Растяните виджет, как вам удобно. Входящее сообщение вы увидите прямо внутри него, а чуть ниже будет несколько шаблонов для быстрого ответа.

Еще одно небольшое нововведение — в приложении теперь можно установить время суток, в которое вы хотите получать напоминания о важных датах, сохраненных в карточках контактов. 

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Источник:
9to5Google
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