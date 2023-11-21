Google объяснила почему YouTube тормозит в других браузерах. Легче не стало

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Компания не отрицает, что намеренно замедляет работу YouTube. Однако выбор браузера не влияет на скорость загрузки роликов.
По словам Google это не сбой и не ошибка. Таким образом компания борется с расширениями типа «AdBlock». Пользователи с блокировщиками рекламы сталкиваются с проблемами во время загрузок и нестабильным соединением. Чтобы избавиться от тормозов нужно удалить расширение или подключить платную подписку YouTube Premium, где нет рекламных интеграций. Это якобы способствует развитию сервиса и мотивирует авторов создавать новый контент.
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Ранее пользователи пожаловались на долгие загрузки YouTube-роликов во всех браузерах, кроме Google Chrome и Microsoft Edge.