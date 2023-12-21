Google опубликовала топ-12 расширений для Chrome. Каждый найдет что-то для себя



Компания Google выбрала 12 лучших, по ее мнению, расширений для своего браузера Chrome в 2023 году. Об этом пишет Lifehacker.



Согласно источнику, рейтинг опубликован Google в рамках традиции подведения итогов года. Ранее компания уже выбрала лучшие игры и приложения в Play Store, а теперь — расширения для Chrome. Любопытно, что в топе нет ни одного VPN или блокировщика рекламы.







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