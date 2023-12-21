Google опубликовала топ-12 расширений для Chrome. Каждый найдет что-то для себя

Олег

Chrome


Компания Google выбрала 12 лучших, по ее мнению, расширений для своего браузера Chrome в 2023 году. Об этом пишет Lifehacker.

Согласно источнику, рейтинг опубликован Google в рамках традиции подведения итогов года. Ранее компания уже выбрала лучшие игры и приложения в Play Store, а теперь — расширения для Chrome. Любопытно, что в топе нет ни одного VPN или блокировщика рекламы.

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  • QuillBot. Проверяет грамотность и «складность» текста.
  • Sider. Боковая панель для браузера с ChatGPT, Gemini и Claude.
  • Teal. Сервис для отслеживания предложений о работе в разных компаниях.
  • Transkriptor. Расшифровывает аудио в текст, поддерживает 100 языков.
  • Bonjorr. Для кастомизации домашней страницы Chrome.
  • Speechify. Озвучивает печатный текст реалистичными голосами.
  • Equalizer. Позволяет настроить аудио в браузере.
  • Boxel 3D. Игра-головоломка для нестандартного мышления.
  • BTRoblox. Добавляет на сайт одноименной игры дополнительные возможности.
  • Coupert. Агрегатор купонов, скидок и предложений кэшбэка.
Весь топ доступен по этой ссылке в виде коллекции. 

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Источник:
Lifehacker
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Комментарии

st00p1dm0nkey
+4165
st00p1dm0nkey
Вот в редакции про QuillBot знают, а не пользуются, как так 😂😂😂😉
час назад в 15:51
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lonelysoul
+395
lonelysoul st00p1dm0nkey
Они пользуются каким-то ботом, который к каждому заголовку добавляет — "вы не поверите", "вы не сможете не купить", "вам точно это нужно", "вы не сможете без этого жить", "вы обзавидуетесь", и тд ))
22 минуты назад
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