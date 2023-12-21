Google опубликовала топ-12 расширений для Chrome. Каждый найдет что-то для себя

Компания Google выбрала 12 лучших, по ее мнению, расширений для своего браузера Chrome в 2023 году. Об этом пишет Lifehacker.
Согласно источнику, рейтинг опубликован Google в рамках традиции подведения итогов года. Ранее компания уже выбрала лучшие игры и приложения в Play Store, а теперь — расширения для Chrome. Любопытно, что в топе нет ни одного VPN или блокировщика рекламы.
Подписаться на iGuides в Telegram, чтобы узнать обо всем первым.
- Scribe. С его помощью можно быстро создать пошаговую инструкцию на любую тему.
- DeepL Translate. Лучший онлайн-переводчик, он работает как для чтения, так и для набора текста.
- QuillBot. Проверяет грамотность и «складность» текста.
- Sider. Боковая панель для браузера с ChatGPT, Gemini и Claude.
- Teal. Сервис для отслеживания предложений о работе в разных компаниях.
- Transkriptor. Расшифровывает аудио в текст, поддерживает 100 языков.
- Bonjorr. Для кастомизации домашней страницы Chrome.
- Speechify. Озвучивает печатный текст реалистичными голосами.
- Equalizer. Позволяет настроить аудио в браузере.
- Boxel 3D. Игра-головоломка для нестандартного мышления.
- BTRoblox. Добавляет на сайт одноименной игры дополнительные возможности.
- Coupert. Агрегатор купонов, скидок и предложений кэшбэка.