Chrome

Ранее в этом году компания Google объявила, что у её браузера Chrome для Windows, macOS и Linux исчезнет поддержка веб-приложений. Это должно было произойти в июне для обычных пользователей и в декабре для организаций и учебных заведений. Что-то заставило Google передумать — приложения останутся в Chrome дольше, чем планировалось изначально.

В версиях Chrome для обычных пользователей поддержка веб-приложений продлена до июня 2021 года, а организации смогут растянуть её ещё на год — до июня 2022 года. По словам Google, такое решение принято на основе «отклика от клиентов и партнёров». Google также собирается убрать поддержку веб-приложений для Chrome на платформе Chrome OS. Это произойдёт к июню 2022 года.

Ещё в 2016 году Google говорила, что веб-приложения в Chrome не востребованы — их запускает менее одного процента пользователей. Тогда же заявлялось, что их поддержка будет убрана в начале 2018 года. Главная проблема заключалась в том, что разработчики не нашли применения этой технологии, и вместо полноценных приложений, которые были бы удобнее сайтов, эти приложения в основном используются просто как закладки для быстрого перенаправления пользователей на сайты различных сервисов.


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