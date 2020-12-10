Компания Google объявила об изменениях в развитии операционной системы Fuchsia. Изначально она разрабатывала её самостоятельно, а теперь раскрыла все её исходники и призвала сторонних разработчиков участвовать в дальнейшем развитии этого проекта.
На сайте fuchsia.googlesource.com можно узнать о развитии и текущих возможностях Fuchsia. Там же можно скачать различные компоненты операционной системы, ознакомиться с её исходным кодом, изучить известные проблемы и принять участие в обсуждениях.
Google также запустила сайт fuchsia.dev/fuchsia-src/contribute/roadmap, где приводится подробный план разработки Fuchsia. Дорожная карта будет модифицироваться в зависимости от того, какие предложения внесут сторонние разработчики. Компания собирается вместе с ними понять, в каком направлении следует развивать новую платформу.
Google не позиционирует Fuchsia в качестве прямой замены Android. Тем не менее эта операционная система создаётся на модульной основе с возможностью установки на любые виды электронных устройств: смарт-часы, IoT-гаджеты, умные колонки, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, смарт-телевизоры и многое другое. Google работает над ней уже четыре года, и теперь любой разработчик может внести вклад в её развитие.
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