Fuchsia

Компания Google объявила об изменениях в развитии операционной системы Fuchsia. Изначально она разрабатывала её самостоятельно, а теперь раскрыла все её исходники и призвала сторонних разработчиков участвовать в дальнейшем развитии этого проекта.

На сайте fuchsia.googlesource.com можно узнать о развитии и текущих возможностях Fuchsia. Там же можно скачать различные компоненты операционной системы, ознакомиться с её исходным кодом, изучить известные проблемы и принять участие в обсуждениях.

Google также запустила сайт fuchsia.dev/fuchsia-src/contribute/roadmap, где приводится подробный план разработки Fuchsia. Дорожная карта будет модифицироваться в зависимости от того, какие предложения внесут сторонние разработчики. Компания собирается вместе с ними понять, в каком направлении следует развивать новую платформу.

Fuchsia

Google не позиционирует Fuchsia в качестве прямой замены Android. Тем не менее эта операционная система создаётся на модульной основе с возможностью установки на любые виды электронных устройств: смарт-часы, IoT-гаджеты, умные колонки, смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, смарт-телевизоры и многое другое. Google работает над ней уже четыре года, и теперь любой разработчик может внести вклад в её развитие.


iGuides в Telegram — t.me/igmedia
iGuides в Яндекс.Дзен — zen.yandex.ru/iguides.ru

Ссылки по теме:

Microsoft встроит в Windows 10 магазин с Android-приложениями Microsoft встроит в Windows 10 магазин с Android-приложениями

На старых версиях Android перестанет работать интернет На старых версиях Android перестанет работать интернет

Microsoft позволила запускать Android-приложения на компьютерах в обычных окнах Microsoft позволила запускать Android-приложения на компьютерах в обычных окнах