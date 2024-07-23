Google отказалась от самого спорного нововведения в Chrome

Компания Google объявила об изменении своих планов касательно запрета сторонних cookie-файлов в браузере Chrome. Об этом пишет MacRumors.
Согласно источнику, в официальном блоге Google появилась статья, в которой компания заявляет об отказе от своих планов запретить cookie в Chrome. Её собственная Privacy Sandbox станет не заменой, а альтернативой cookie; компания планирует её развивать и привлекать рекламодателей. Что касается приватности пользователей, то вскоре в Chrome появится новое окно: браузер будет запрашивать у юзера явное согласие на сбор и передачу cookie. Google называется это «осознанным выбором».
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Google анонсировала поэтапный отказ от cookie внутри Chrome довольно давно (в 2020 году), однако уже несколько раз отодвигала дату полного их запрета. Причины переноса были разные, от жалоб рекламодателей до сложностей с регулированием. Программа получила название Privacy Sandbox и — по крайней мере публично — была нацелена на усиление конфиденциальности Chrome. На самом деле запрет cookie также мог дать Google больше власти на рекламном рынке, по мнению Управления по конкуренции и рынка Великобритании. С технической точки зрения полный отказ от cookie был способен «поломать» множество сайтов, которые сильно привязаны к этим данным.